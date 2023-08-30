الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تعرض البلاد حاليا لارتفاعات طفيفة في الحالة الجوية، ومن المتوقع أن تستمر نحو 48 ساعة وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

تعرض “الدستور” للقراء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي يوضح الحالة الجوية في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لأحدث أجهزة رصد للظواهر الطبيعية حيث أكدت أن هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ليسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ونشاط في حركة الرياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.


نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة فى أول سبتمبر

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حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط  العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

 

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