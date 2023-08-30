حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تعرض البلاد حاليا لارتفاعات طفيفة في الحالة الجوية، ومن المتوقع أن تستمر نحو 48 ساعة وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

تعرض “الدستور” للقراء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي يوضح الحالة الجوية في مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لأحدث أجهزة رصد للظواهر الطبيعية حيث أكدت أن هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ليسود طقس حار رطب خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ونشاط في حركة الرياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.



نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

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