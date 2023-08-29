الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الساعات الصباحية الأولى حرص المواطنين على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظات مصر لتفادي الطقس الحار، حيث قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحا أن هناك ارتفاع بنسبة الرطوبة، سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس وذلك على مدار اليوم.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في محافظات مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أنه سيسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارًا في القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب في الليل على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، وطقس يكون مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 ودرجات الحرارة في التقرير الآتي.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى انتشار شبورة مائية وتكون «من الساعة الـ 4 إلى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا»، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من محافظات القاهرة وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء.

ويكون ذلك بالإضافة لنشاط الرياح على مناطق في الوجه البحري وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

  • درجات الحرارة في القاهرة: 38 درجة مئوية.
  • العاصمة الإدارية: 37 درجة مئوية.
  • 6 أكتوبر: 38 درجة مئوية.
  • بنهــــا: 37 درجة مئوية.
  • دمنهور: 36 درجة مئوية.
  • وادي النطرون: 37 درجة مئوية.
  • كفر الشيخ: 36 درجة مئوية.
  • المنصورة: 38 درجة مئوية.
  • الزقازيق: 38 درجة مئوية.
  • شبين الكوم: 38 درجة مئوية.
  • طنطا: 38 درجة مئوية.
  • دمياط: 35 درجة مئوية.
  • محافظة بورسعيد: 35 درجة مئوية.
  • الإسماعيلية: 38 درجة مئوية.
  • السويس: 38 درجة مئوية.
  • العريش: 35 درجة مئوية.
  • رفح: 34 درجة مئوية.
  • رأس سدر: 39 درجة مئوية.
  • نخل: 38 درجة مئوية.
  • سانت كاترين: 37 درجة مئوية.
  • الطور: 37 درجة مئوية.
  • طابا: حوالي 39 درجة مئوية.
  • درجة حرارة شرم الشيخ: 40 درجة مئوية.
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