الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-8-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع خروج المواطنين من المنزل يحرص العديد على معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 28-8-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لكي يتفادوا الطقس الحار، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالات الطقس المتوقعة اليوم، موضحا أن الارتفاع بنسبة الرطوبة، سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس وتكون على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم الإثنين 28-8-2023 في محافظات مصر

وتستعرض “الدستور” بهذه السطور التالية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 28-8-2023 في محافظات مصر. 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أنه سيسود اليوم الإثنين  طقس حار رطب نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على مناطق شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى انتشار شبورة مائية وتكون «من الساعة الـ 4 إلى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا»، وذلك على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وفي مدن القناة ووسط سيناء.

وذلك بالإضافة إلى وجود نشاط الرياح على بعض مناطق من السواحل الشمالية وفي جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، بوجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ستكون بنسبة حدوث «20% تقريبًا»، على الكثير من مناطق من شمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 28 أغسطس

وتابعت الهيئة العامة في الأرصاد الجوية، ببيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، ويكون ارتفاع الأمواج «من 1 متر إلى 1.5 متر»، وكذلك اتجاه الرياح شمالية غربية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في مصر بيان حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته من معتدل إلى حالة مضطرب، وارتفاع الأمواج «من حوالي 1.5 إلى 2.25 متر»، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

  • محافظة القاهرة: 37 درجة مئوية.
  • العاصمة الادارية: 38 درجة مئوية.
  • مدينة 6 اكتوبر: 38 درجة مئوية.
  • مدينة بنهــــا: 37 درجة مئوية.
  • دمنهور: 35 درجة مئوية.
  • وادي النطرون: 36 درجة مئوية.
  • محافظة كفر الشيخ: 36 درجة مئوية.
  • المنصورة: 36 درجة مئوية.
  • الزقازيق: 37 درجة مئوية.
  • شبين الكوم: 37 درجة مئوية.
  • طنطا: 36 درجة مئوية.
  • محافظة دمياط: 35 درجة مئوية.
  • محافظة بورسعيد: 35 درجة مئوية.
  • محافظة الإسماعيلية: 37 درجة مئوية.
  • محافظة السويس: 39 درجة مئوية.
  • مدينة العريش: 36 درجة مئوية.
  • رفح: 35 درجة مئوية.
  • رأس سدر: 39 درجة مئوية.
  • نخل: 39 درجة مئوية.
  • سانت كاترين: 37 درجة مئوية.
  • الطور: 39 درجة مئوية.
  • طابا: 39 درجة مئوية.
  • مدينة شرم الشيخ: 42 درجة مئوية.
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