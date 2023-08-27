الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طقس اليوم شديد الحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس حار
طقس حار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نسب الرطوبة على مدار اليوم

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطرابًا فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 5 متر، واضطراب الملاحة أيضًا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة اليوم الأحد، 

القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، 

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، 

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، 

قنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، 

أسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى محافظات مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفرالشيخ 34 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 27
نخل 37 21
كاترين 35 17
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 22
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 40 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبورماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 24
أسيوط 40 24
سوهاج 42 25
قنا 45 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادي الجديد 46 27
أبوسمبل 44 29

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