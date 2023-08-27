درجات الحرارة اليوم الأحد 27-8-2023 فى محافظات مصر

يقدم موقع الدستور لجمهوره خدمة عرض تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي، في ظل الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة.



درجات الحرارة اليوم الأحد 27-8-2023 في محافظات مصر



نعرض خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 27-8-2023 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والتي تساعد على تلطيف الأجواء إلى حد ما.

وتنشط الرياح على بعض مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الأحد 27-20-8-2023



القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 36 27

نخل 37 21

كاترين 35 17

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 31 22

السلوم 35 23

سيوة 40 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 40 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 40 24

سوهاج 42 25

قنا 45 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 27

أبو سمبل 44 29

