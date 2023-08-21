في إجازة الصيف.. نرشح لك 5 روايات رعب في الأدب الإنجليزي

إجازة الصيف من الأوقات التي يستغلها الكثير من المواطنين في صناعة العديد من الأمور، وكذلك في إنجاز بعض الأعمال المتعلقة بهم، كما يستغلها البعض في القراءة والبحث عن كل ما هو جديد، فهناك بعض الناس تقرأ من أجل المعرفة والبعض الآخر يغرم بقصص الرعب وغيره من الروايات المثيرة والمشوقة.

في إجازة الصيف، يرشح "الدستور" لجمهور القراء أبرز 5 روايات رعب في الأدبي الإنجليزي، فهناك الكثير من محبى القراءة يرغن في معرفة كل ما هو جديد في أدب الرعب الإنجليزي.

رواية فرانكنشتاين

من أشهر الروايات الإنجليزية، فرانكشتاين أو إله النار الجديد هى رواية كتبتها الكاتبة الإنجليزية مارى شيلى التي ولدت عام 1797 ورحلت عن عالمنا عام 1851.

ومن الروايات التي مازالت تحظى باهتمام كبير من جانب عشاق أدب الرعب، وتروى الرواية قصة فيكتور فرانكنشتاين، وهو عالم شاب يخلق مخلوقًا غريبًا عاقلًا فى تجربة علمية غير تقليدية، وبدأت شيلى فى كتابة القصة عندما كان عمرها 18 عامًا.

رواية أبناء الصيف

الرواية تأليف لي مانديلو تروي قصة اثنين أصدقاء، قام شخص منهما بالانتحار، ويوجد بالرواية شبح يظل بحث عنه صديقه بهدف الوصول إليه.

رواية صرخة الرعب

هى تعتبر سلسلة روايات رعب، كتبها الكاتب الأمريكي أر.أل ستاين، وتتحدث السلسلة عن حياة المراهقين الأمريكين عن طريق عرض ما يتعرضوا له من مغامرات فى مدارسهم وبيوتهم وإجازاتهم.

ومن أشهر وأهم هذه السلسلة: الكاميرا الملعونة، أنفاس مصاص الدماء، الرجل الذئب فى حجرة المعيشة، المنزل الملعون.

ونظرًا لتزايد الإقبال عليها، والاهتمام الكبير من جانب جمهور القراء والطلب عليها، تم ترجمتها إلى 13 لغة من بينها العربية.

رواية موت جين لورانس

تعد من الروايات الحديث، من تأليف الكاتبة كيتلين ستارلينج، ونظرًا لصدورها حديثًا إلا أنها حظيت باهتمام كبير من القراء، و تدور أحداث الرواية حول زواج جين زواج، والطبيب أوغستين لورانس يتفق الزوجان على الاحتفال بالزفاف خارج المدينة في منزل أجداده، ولكن تتغير الأحداث الرواية.

رواية قلبي منشار

من تأليف ستيفن جراهام جونز، تتناول الرواية التنمر داخل المدارس، وهو الذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وطرح المؤلف العديد من الأسئلة حول التنمر.