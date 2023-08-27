الأرصاد تحذر: اضطراب فى الملاحة البحرية وارتفاع فى درجات الحرارة

حذرت قبل قليل هيئة الأرصاد الجوية من وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 أمتار، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بالجمهورية، حيث يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.





وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.





درجات حرارة اليوم الأحد على مدار اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مختلف المحافظات

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 33 23

وادي النطرون 34 23

كفرالشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 36 27

نخل 37 21

كاترين 35 17

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 22

السلوم 35 23

سيوة 40 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 40 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبورماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 40 24

سوهاج 42 25

قنا 45 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادي الجديد 46 27

أبوسمبل 44 29