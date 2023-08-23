الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارًا في تحسن الأحوال الجوية بالمحافظات هذا الأسبوع، حيث يوجد نشاط رياحي ملحوظ يساعد على تقليل نسبة الرطوبة وزيادة الشعور بانخفاض درجة الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

حالة الطقس 

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السحب التي توجد في الساعات المبكرة من الصباح تحجب وصول جزء من أشعة الشمس القوية، وبالتالي تقليل الشعور بدرجة الحرارة المرتفعة.

وأضافت في حديثها، أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية، وبالتالي على المواطنين الاطمئنان بأن أجواء الطقس هذا الأسبوع تدور في المعدلات الطبيعية، إضافة إلى أن حركة الأمواج متوسطة ومؤهلة لأعمال الصيد والملاحة كافة.

قلة فرص سقوط الأمطار 

وأشارت إلى أن فرص الأمطار في المناطق المتطرفة سوف تقل حدتها بصورة كبيرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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