"الأرصاد": استمرار تحسن الأحوال الجوية فى معظم المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن البلاد اليوم مستمرة في حالة استقرار الطقس، والأجواء صيفية معتادة فى مثل هذا الوقت من العام.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولي"، إن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل اليوم تكون 34 درجة مئوية، نظرًا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تحمل بكميات من بخار الماء، وبالتالي ارتفاع في نسب الرطوبة.

وأضافت أن الطقس نهارًا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع غياب أشعة الشمس يحدث تحسن كبير فى الطقس، والإحساس بالأجواء المعتدلة تمامًا فى معظم محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح اليوم سيكون مثيرًا لبعض الرمال والأتربة، ولكن في أقصي جنوب البلاد، مثل: حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

كما حذرت أن نشاط الرياح في هذه المناطق من الممكن أن يؤدي لانخفاض فى الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الأمطار أيضًا مستمرة اليوم، ولكن بكميات قليلة مقارنة بالمقارنة بالأيام الماضية على بعض الأماكن من جنوب سيناء، وبعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم، ولكن غير مؤثرة تمامًا على أى أنشطة يومية.

درجات الحرارة

القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 40 والصغرى 29.

أسوان: العظمى: 44 والصغرى 28.

الأقصر: العظمى 43 والصغرى 29.

العاصمة الإدارية: العظمى 35 والصغرى 2.

مدينة 6 أكتوبر: العظمى 35 والصغرى 24.