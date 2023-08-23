أسوان.. تشهد عاصفة ترابية ورياحًا شديدة تجتاح مدينة أبوسمبل السياحية

شهدت مدينة (أبوسمبل) السياحية جنوبي أسوان، اليوم الأربعاء، تغييرات مفاجئة في الطقس، حيث غطت عاصفة ترابية وضبابية قوية سماء المدينة وحجبت الرؤية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الدوية إلى أن حالة الطقس في مدينة أسوان سوف تشهد تغييرات وحذرت القيادات لضرورة اتخاذ اللازم.

وحذرت محافظة أسوان قائدي المركبات على الطريق الدولي "أسوان- أبوسمبل" والطرق الحدودية أرقين وقسطل، بضروة توخي الحذر أثناء القيادة خلال تلك الفترة من العاصفة. وكانت مدينة أبوسمبل بدأت تشهد تغيرات في الطقس منذ ليلة أمس.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس، غدًا الخميس، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثيرًا للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.



ويتوقع أن يشهد غدًا اضطرابًا فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 متر، واضطراب الملاحة أيضًا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.