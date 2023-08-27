"الأرصاد": رطوبة وطقس حار اليوم والقاهرة تسجل 35 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إننا نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة حوالي من درجتين إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.

"الأرصاد": ارتفاع في نسب الرطوبة بسبب امتداد جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت: "كما نشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بامتداد جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وبالتالي يزيد الإحساس بنسب الرطوبة".

وأشارت إلى أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت: "القاهرة تسجل 35 درجة اليوم، والإسكندرية 31 درجة في الظل، وسنشعر خلال فترات الليل أيضًا بنسب الرطوبة خاصة عدم وجود نشاط كبير للرياح على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية".