الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": رطوبة وطقس حار اليوم والقاهرة تسجل 35 درجة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إننا نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة حوالي من درجتين إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.

"الأرصاد": ارتفاع في نسب الرطوبة بسبب امتداد جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت: "كما نشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بامتداد جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ويحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وبالتالي يزيد الإحساس بنسب الرطوبة".

وأشارت إلى أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت: "القاهرة تسجل 35 درجة اليوم، والإسكندرية 31 درجة في الظل، وسنشعر خلال فترات الليل أيضًا بنسب الرطوبة خاصة عدم وجود نشاط كبير للرياح على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية".

الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة طقس اليوم منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

جمال شقرة لـ"الشاهد": صلاح شادى أخفى حقيقة انفصال عبدالناصر عن الإخوان

جمال شقرة لـ"الشاهد": تقرّب عبدالناصر من الإخوان كان مناورة لمعرفة أفكارهم

"صاحبها اتجنن".. جمال شقرة يكشف لـ"الشاهد" أول حادث عنف نفسى داخل الإخوان

جمال شقرة لـ"الشاهد": "الإخوان كانوا يضربون شباب الأحزاب على المقاهى"

جمال شقرة لـ"الشاهد": حقيقة جماعة الإخوان انكشفت بدخولهم العمل السياسى

جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان ادعوا أنهم جماعة دعوية وتغلغلوا داخل المجتمع المصرى

جمال شقرة لـ"الشاهد": كتابات جماعة الإخوان مليئة بالأكاذيب

عادل حمودة: إيلون ماسك كان يأكل الخبز الحاف فقط قبل الثراء

الأكثر قراءة

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

اليوم.. جنايات كفر الشيخ تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل زوجته بعد تعذيبها

أصغر عارضتين فى معرض ديارنا: "شكرًا للرئيس لإتاحة الفرص لعرض وتسويق منتجات أبناء مصر"

طقس اليوم شديد الحرارة جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مراسل "dmc": إقبال جماهيرى على حفل "كاريوكى" بالعلمين الجديدة (فيديو)

ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي ويسجل الفوز على نيويورك ريد بولز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة