كيفية الحفاظ على أجهزة الكمبيوتر من الغبار والحرارة الزائدة؟

في فصل الصيف، تشهد العديد من الأماكن ارتفاعًا في درجات الحرارة، وقد يؤثر هذا الارتفاع في أجهزتنا الإلكترونية، بما في ذلك الكمبيوترات المكتبية والمحمولة، فعندما تتعرض الأجهزة لدرجات حرارة عالية ووجود غبار، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل وتلف في الأجهزة، مما يتطلب إصلاحات مكلفة ووقت إضافي لإعادتها للعمل بشكل جيد.

كما أن بعد عودة الطقس الحار، يجب علينا أن نولي اهتماماً خاصاً لحفاظ الأجهزة الإلكترونية، مثل الكمبيوترات المكتبية والمحمولة من الغبار والحرارة الزائدة، عن طريق تنظيف الأجهزة بشكل دوري، واستخدام فلاتر هواء، وضبط درجة حرارة الغرفة.

فمن المهم أن نتعلم كيفية الحفاظ على أجهزتنا الشخصية أثناء فصل الصيف وتوفير بيئة مناسبة لها للعمل بكفاءة، ففي السطور التالية يقدم خبراء التكنولوجيا بموقع " pandorafms" كيفية الحفاظ على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة من الغبار والحرارة الزائدة.

كيفية حماية الأجهزة من الغبار؟

عندما يزداد الغبار في الهواء، يمكن أن يتراكم على أنظمة التهوية والمروحة وفتحات تهوية الأجهزة الإلكترونية، مما يعوق تدفق الهواء داخل الجهاز ويزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارته، لذا، ينبغي أن نتخذ بعض الإجراءات البسيطة للحفاظ على الأجهزة خالية من الغبار بشكل منتظم والتي تتمثل في الآتي.

تنظيف الجهاز: ينصح بتنظيف الأجهزة بشكل دوري باستخدام مكانس هواء مضغوطة وفرشاة ناعمة لإزالة الغبار المتراكم في الفتحات وعلى السطح الخارجي للجهاز.

استخدام الفلترات: يمكن استخدام فلاتر هواء قابلة للغسل ووضعها على فتحات التهوية الخاصة بالأجهزة لمنع دخول الغبار إليها، يتم تنظيف هذه الفلاتر بشكل دوري للحفاظ على كفاءتها.

وضع الأجهزة في مكان نظيف: يفضل وضع الأجهزة في مكان خال من الغبار والرواسب الجوية، وذلك للحد من تراكم الغبار عليها وتأثيره على الأداء.

كيفية التحكم في درجة حرارة الأجهزة؟

إذا كنت تعيش في منطقة حارة، قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات عالية قد تؤثر على أجهزتك، إليك بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على الأجهزة باردة:

ضبط درجة حرارة الغرفة: يفضل أن تحافظ على درجة حرارة الغرفة في مستويات مناسبة، يجب تجنب تعريض الأجهزة لأشعة الشمس المباشرة أو درجات حرارة مرتفعة كالقرب من المدافئ أو الأجهزة الكهربائية الأخرى التي تُنتج حرارة.

التهوية: تأكد من وجود تهوية جيدة حول الأجهزة، سواء كنت تعمل على جهاز مكتبي أو محمول، ينصح بعدم وضع الأجهزة على سطح مفرش أو مساند للتهوية المناسبة.

تنظيف المروحة: تأكد من أن مراوح الأجهزة في حالة جيدة وخالية من الغبار، قم بتنظيفها بانتظام لضمان تدفق هواء مناسب داخل الأجهزة.