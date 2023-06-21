بالهاتف المحمول.. تنفيذ أول تجربة لرى الأشجار بالطاقة الشمسية فى طنطا

تحدث الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثانِ طنطا، عن تنفيذ أول تجربة لري الأشجار بالطاقة الشمسية من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول في إطار مبادرة "اتحضر للأخضر".

وقال عيسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "التجربة جديدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن زراعة 100 مليون شجرة والحفاظ على نقطة المياه، وهو ما دفعنا إلى ابتكار فكرة جديدة".

وأضاف: "طورنا خلية شمسية على الكورنيش، ومن ضمن التطوير فكرنا في وجود زراعات، زرعنا بطول 8 كم حوالي 600 شجرة، ولكن ريها بالطريقة التقليدية يكلفنا سيارة ومواد بترولية وسائقًا وعمالة".

وتابع: "فكرنا في بناء خلية شمسية تستفيد من وجود المياه، وربطنا الخلية بمحرك يرفع المياه من ترعة القاصد، وطورنا الفكرة من خلال تطبيق على الهاتف واستخدمنا الذكاء الاصطناعي من أجل ري الأشجار عن بُعد بالتطبيق".

واستكمل: "حتى الآن زرعنا 15 ألف شجرة ما بين مثمر ومزهر، حيث نزرع المزهر في الشوارع ونحاول اختيار أنواع معينة من أجل الحفاظ على الهوية البصرية للحي، والحي يتزين باللون الأخضر، لأن هناك عددًا كبيرًا من الأشجار في جميع الشوارع".