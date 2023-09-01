"الطريق عامل ايه؟".. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الجمعة، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

الحالة المرورية اليوم الجمعة

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

حالة المرور على الطرق

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية، والساحلية " الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي"، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

تواجد سيارات الإغاثة على الطرق

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

تحويلات المرورية لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر

تشرف إدارة المرور على تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر والتي تستغرق 3 أشهر مع إجراء تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لمنع ظهور أي كثافات مرورية بالطرق المؤدية لمنطقة الأعمال

وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل الأعمال التي تستلزم الغلق الكلى لشارع طابا وجزء من طريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي لمدة ثلاثة أشهر مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-الغلق الكلى لشارع طابا بداية من طريق بلبيس الصحراوي وحتى محور الفريق إبراهيم العرابي بالاتجاهين مع تحويل حركة المرور القادم من طريق بلبيس الصحراوي تجاه محور الفريق العرابي "المرحلة الثانية" استكمالا بطريق بلبيس الصحراوي فيميناً شارع سعد بن أبى وقاص واستكمالا بشارع محمد نجيب فيميناً شارع 6 أكتوبر فيساراً شارع إسكندرية واستكمالا بامتداد شارع إسكندرية "شارع المدرسة" وصلاً لمحور الفريق إبراهيم العرابي.

-الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابي بالوصلة من شارع طابا لشارع المدرسة امتداد شارع إسكندرية مع تحويل حركة المرور القادم من طريق الخدمة بمحور إبراهيم العرابى يسلك يميناً شارع العروبان فيميناً شارع 6 أكتوبر فالدوران والعودة تجاه شارع طابا فيساراً شارع إسكندرية تجاه الفريق إبراهيم العرابي.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.