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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

الأرصاد
الأرصاد

شهدت  شوارع ومحاور القاهرة ،انسيابية في حركة السيارات والطرق أمام القادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد وميدان التحرير، ومرونة في حركة المركبات بالاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من منطقة وسط المدينة إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت انسيابية متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري.

كما شهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر انتظمت الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت انتظمت حركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وفي مطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وسيطرت السيولة المرورية على الكورنيش من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام ماسبيرو.

أعلى كوبرى الاتجاه العكسي الأزهر الجيزة التحرير الحالة المرورية

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