كثافات متحركة ومتقطعة.. الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس 2023.

ويشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للقادم من شارع صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس.

كما يشهد الكورنيش كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى وسط البلد، وفي طريق شارع الجيش توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، وتقل الكثافات تدريجيا بالطريق.

وتوجد بعض الكثافات المرورية المتقطعة في منطقة الظاهر، حيث تمتد إلى الشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس، والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور بالعباسية.

ويشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي، ونفس الأمر للقادم من ميدان التحرير إلى مدينة النصر ومحور النصر.