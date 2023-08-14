الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحالة المرورية في الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم الإثنين

الحالة المرورية
الحالة المرورية

شهدت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة في الذروة الصباحية من اليوم، في ظل تواجد أمني مكثف على الطرق لمراقبة حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وهناك بعض التباطؤ المروري في الفترة الصباحية من اليوم بطريق الأوتوستراد من القلعة للدائري، ومن جامعة الأزهر إلى كوبري أكتوبر، ومنطقة كورنيش ماسبيرو وحتى جاردن سيتي.

وعند مترو جامعة القاهرة، وشارع السودان، وبعض محطات شارع فيصل، وكوبري أكتوبر.

وظهرت كثافات متحركة أعلى وصلة المريوطية اتجاه الدائري، وكوبري دار السلام وكورنيش المعادي.

ورصدت غرفة المرور بعد الزحام بشارع القصر العيني اتجاه ميدان التحرير، وطريق الأوتوستراد من زهراء المعادي للدائري، وكوبري أكتوبر من المهندسين اتجاه مدينة نصر.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير، وشارع محيي الدين أبو العز بالدقي، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

كما شهد قطاع مرور القاهرة الجديدة والتجمعات سيولة تامة في حركة المرور، حيث ظهر الانسياب المروري بمحور شينزوآبي الذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، وكذلك الأمر في محور  NA وطريق الداون تاون، ومحور المشير طنطاوي.

وكانت هناك  سيولة مرورية، أعلى محور ٢٦ يوليو، وانتظمت حركة السير بطريق الواحات وميدان الجيزة.

وفي السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة المواطنين والكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على الجميع من الخطر.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.

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