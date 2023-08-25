الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تكريم تامر حسني بمهرجان الدراما و"بركات" يعلق على قرار محمد صلاح

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها،  وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تكريم تامر حسنى بمهرجان الدراما ويشعل الأجواء بفقرة استعراضية

تامر حسني في مهرجان

كرمت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، والتي أقيمت بالعلمين الجديدة النجم تامر حسني عن إسهاماته خلال الفترة الماضية.

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عن قرب انتقاله للدورى السعودى.. بركات: محمد صلاح يفكر بعقلانية وطموحه لا يتوقف

تحدث الإعلامي محمد بركات، عن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجالية.

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المستشار ناجي شحاتة يكشف لـ"الشاهد" سبب رفضه حضور وفد أمريكى لمحاكمة أحمد دومة

المستشار ناجى شحاتة

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، تفاصيل أقوال المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء.

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أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 25-8-2023

الدواجن

استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته في الفترة الأخيرة، وبلغ سعر الفراخ البيضاء عند 55 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، كما استقر سعر البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم .

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وفاة 19 شخصا من طالبي اللجوء فى اليونان بسبب الحرائق

حرائق الغابات

قالت منظمة العفو الدولية، إن اللاجئين والمهاجرين في اليونان يواجهون "اثنين من الظلم الكبير في خلال هذه الفترة، حيث ربطت حرائق الغابات وقلة الوصول إلى طرق الهجرة القانونية.

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تغييرات موسعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد 2024

وزير التربية والتعليم

شهد ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات موسعة، أجراها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

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ناجي شحاتة محمد بركات محمد صلاح تامر حسني مهرجان الدراما أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليونان وزارة التربية والتعليم

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