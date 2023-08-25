الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" سبب رفضه حضور وفد أمريكى لمحاكمة أحمد دومة

المستشار ناجى شحاتة
المستشار ناجى شحاتة

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، دائرة الإرهاب السابق، تفاصيل أقوال المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، مؤكدًا أن أقوالهم كانت تدور حول الظلم والرغبة في التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية وشعارات مطاطة لا يعرفون معناها ووجدوا متنفسا لهم بالوقوف في ميدان التحرير والتخريب.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه واجه موقفًا في هذه القضية عندما جاءه طلب من الملحق العسكري الأمريكي ووفد من السفارة الأمريكية وطلبوا حضور المحاكمة ودخل له أحد اللواءات وأخبره بأنه يوجد وفد من السفارة يريد أن يحضر المحاكمة.

رفضت طلبهم غيرة على القضاء

وأكد أنه غيرة على القضاء رفض وقال له القاضي لا يراقب في عمله ومن يحضر الجلسة هو الجمهور طبقًا لقاعدة علانية الجلسات، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف من يقصدون في المتهمين ولكنه عرف بعدها أنهم يبحثون عن أحد المتهمين المشاركين في الأحداث، وحاولوا الوقوف إلى جانبه تحت شعار حقوق الإنسان وكان هذا المتهم هو أحمد دومة، وقالوا إنهم وصلتهم استغاثة بأن حقوق الإنسان مهدرة.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" الصعوبات التى واجهها بقضية أحداث مجلس الوزارء

محمد ناجى شحاتة السفارة الأمريكية وفد أحمد دومة المحاكمة الملحق العسكري الأمريكي

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