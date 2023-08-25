الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" الصعوبات التى واجهها بقضية أحداث مجلس الوزارء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار ناجى شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا، ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه لا يخاف ومن يعمل في القضاء الجنائي إذا خاف يروح.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاضي الجنائي يشبه الجراح الذي يأخذ قرارًا خطيرًا بأنه سيفتح ويستخدم المشرط وهذا أعلى حساسية في العمل.

وعن أحداث مجلس الوزارء قال، إنها كانت تتسم بكثرة عدد المتظاهرين والذين وصلوا إلى 325 متهمًا، ودائمًا جرائم الجمع صعبة ولكي تتوصل للفاعل فيهم فهو موضوع ليس صعبًا ولذا قام بتقسيم الأدوار بينه وبين زملائه. 

وأكد أن وجه الصعوبة أن القضية كان بها شباب صغير تحت 20 عامًا، وكان مغرر بهم وهذا مكان يوحي للإنسان أنهم غُرر بهم تحت شعار الثورة وعيش وحرية وعدالة اجتماعية ولم يكونوا يعرفون ويرون أنهم يقومون بالصح.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .

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المستشار محمد ناجي شحاتة الصعوبة محكمة عدد المتظاهرين الثورة

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