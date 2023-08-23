الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": السادات أخرج الإخوان من السجون وانقلبوا عليه وقتلوه

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إن الرئيس السادات أخرج الإخوان من السجون وأعاد لهم مناصبهم وأخرج مجلة الدعوة التي كانت لها دور كبير في نشر الفكر الإخواني بالجامعات وتولى الإشراف عليها عمر التلمساني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا كان يمثل شهر عسل أو زواج مصلحة بين النظام والإخوان ومن داخلهم خرجت تلك التنظيمات ومنها الجماعة الإسلامية الإخوانية التي تحالفت مع جماعة الصعيد وقتلت السادات. 

وتابع أن التمويل ومساحة الحركة السياسية التي حدثث في السبعينات كانت عالية جدًا، لأن تلك التيارات لا عقيدة ولا سقف لها، والوجود الثقافي العلني انقلبت عليه في أقل من 10 سنوات، ثم انقلبت على القوى السياسية الأخرى.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

رفعت سيد أحمد لاخوان الرئيس السادات لسجون انقلبت عليه تلت السادات

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