تغييرات موسعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد 2024

شهد ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات موسعة، أجراها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تغييرات موسعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم

قالت مصادر داخل ديوان عام الوزارة، انه أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، تولي خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، بجانب عمله كمدير عام لادارة الامتحانات، بالإضافة إلى تولى الدكتور رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية التسرب من التعليم بديوان الوزارة.

كما أصدر قرار بتولي الدكتور احمد المحمدي منصب مساعد وزير التعليم للخطة الاستراتيجية، بدلًا من منصب مساعد وزير لشؤون المديريات .

كما قرر وزير التربية والتعليم، بعودة وليد المناخي مدير عام وتم استبعاده عن إدارة شؤون المديريات نهائيا، وتولى إيمان صبري مسؤولة التعليم الخاص بالوزارة، منصب مساعد الوزير لشؤون التعليم الخاص قبل خروجها على المعاش بيوم واحد.



ومن المقرر، أن يستكمل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، حركة التغييرات داخل ديوان عام الوزارة، ومديري المديريات التعليمية، عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023م.

استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

وحرصاً على التأكد من جاهزية المدارس، وتوافر شروط السلامة الإنشائية بها قبل بدء الدراسة، كان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٣، فى إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد ۲۰۲٤/۲۰۲۳ .

وتم التنبيه مشددا على جميع الجهات المعنية الالتزام بتكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور على عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعي لفروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، ومعاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

وكذلك إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني.

وضرورة التأكد من إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمديريات والإدارات التعليمية؛ للتعريف بآليات الصيانة البسيطة، والنظافة بالتنسيق مع مهندسي الأبنية التعليمية في المحافظات.

كما تم التأكيد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.