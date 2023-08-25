تكريم تامر حسنى بمهرجان الدراما ويشعل الأجواء بفقرة استعراضية

كرمت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والتي أقيمت بالعلمين الجديدة النجم تامر حسني عن إسهاماته خلال الفترة الماضية.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وفاجئ النجم تامر حسني الجمهور بفقرة استعراضية هائلة قدم فيها استعراضا غنائيا مميزا للغاية.

وأيضًا كرم مهرجان القاهرة للدراما الفنان محمد رمضان بمنحه جائزة أفضل ممثل من اختيار الجمهور الذي صوت لاختياره كأفضل ممثل خلال عام ٢٠٢٣.



وجاء اختيار الجمهور لرمضان كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عرض خلال رمضان الماضي وحصد نسبة مشاهدات عالية.

وكشف مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة عن جوائز الدورة الحالية ومنها أفضل وجه صاعد.



وحصد الجائزة ٣ نجوم شباب، هم: الفنان عصام عمر عن مسلسل "بالطو" والفنان طه دسوقى عن "موضوع عائلى" والفنان الشاب عمر الشريف عن "تحت الوصاية" ليتقاسموا الجائزة بينهم، في توزيع جوائز مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة.



وحصل الثلاثي على إشادات كبيرة من الجمهور ولجنة التحكيم بسبب المجهود الكبير الذي حققوه خلال الفترة الماضية والأعمال المميزة التي قدموها.



وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منة شلبي على مشوارها الفني.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: "شكرا جدا أنا ممتنة إن بتكرم النهاردةوسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إن جانت منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإن بتكرم من دراما بلدي، وشكرا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".



وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاء كبيرا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.



ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.