خلال 48 ساعة.. رجال الإطفاء يكافحون لإخماد 200 حريق بغابات اليونان

قال مسئولون إن رجال الإطفاء في اليونان كافحوا أكثر من 200 حريق خلال الـ 48 ساعة الماضية، في الوقت الذي تشتعل فيه مساحات واسعة من جنوب أوروبا في موجة حارة أواخر الصيف حطمت عددًا من الأرقام القياسية على الإطلاق وأثارت إنذارات حمراء في جميع أنحاء فرنسا وإيطاليا.

وأودت حرائق الغابات في اليونان، بحياة 20 شخصًا في الأيام الثلاثة الماضية، خارج نطاق السيطرة شمال غرب أثينا وفي أقصى الشمال الشرقي. وحذرت السلطات من أن الحرارة والرياح العاتية تهدد بتغذية المزيد وحثت على توخي الحذر الشديد.

قال وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، اليوم الأربعاء، إنه تم استدعاء رجال الإطفاء للتعامل مع 355 حريقا خلال الأيام الخمسة الماضية، بما في ذلك 209 حرائق اندلعت خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال إن الظروف كانت الأسوأ منذ أن بدأت اليونان في جمع بيانات الطقس وإصدار خريطة مخاطر الحرائق، وتم وضع مناطق واسعة في المستوى الخامس - وهو أعلى خطر للحرائق - سبع مرات هذا العام، وهو ضعف الإجمالي لعام 2021 وسبعة أضعاف عام 2012. .

اندلع حريق غابات يوم الثلاثاء وامتد إلى أعلى جبل باتجاه متنزه بارنيثا الوطني شمال غرب أثينا، مما أدى إلى اختناق العاصمة بالدخان والرماد، وأجبر على إخلاء الأحياء ودور رعاية المسنين ومخيم للمهاجرين.

بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس الساحلية في شمال شرق البلاد، بالقرب من الحدود التركية، تحاول السلطات التعرف على 18 جثة، يعتقد أنها لمهاجرين، تم اكتشافها يوم الثلاثاء بينما كان رجال الإطفاء يكافحون أكبر حريق في البلاد.

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وفي سياق متصل، أجرت المحكمة العليا تحقيق فيما إذا كانت مجموعات منظمة من مشعلي الحرائق تعمل في المنطقة بعد أن قال مسؤولون حكوميون إن الحريق اندلع في 15 مكانًا مختلفًا، مما أدى إلى خلق جبهة واسعة.

وخلال اليومين الماضيين، أكد الاتحاد الأوروبي أن العديد من الدول الاوروبية أرسلت رجال إطفاء ومعدات بما في ذلك طائرات ومروحيات لمساعدة اليونان في مكافحة الحرائق، وعبر الحدود في تركيا، أغلقت السلطات مؤقتًا ممر الشحن الرئيسي في مضيق الدردنيل الذي يربط بحر إيجه والبحر الأسود للسماح لطائرات الهليكوبتر والطائرات بجمع المياه لإخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة منذ يومين.

وفي السياق ذاته، ختمت الصحيفة بأن السلطات في مقاطعة تشاناكالي اخلت دارًا لرعاية المسنين وأكثر من 1250 شخصًا من تسع قرى وأغلقت طريقًا سريعًا. وتم علاج أكثر من 80 شخصًا في المستشفيات القريبة من آثار استنشاق الدخان.