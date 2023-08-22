الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العثور على 18 جثة في حرائق غابات اليونان

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، عن العثور على 18 جثة في منطقة حرائق الغابات شمال شرق اليونان، ويعمل المسئولون على التعرف على الأشخاص الذين تم العثور عليهم في منطقة ألكسندروبوليس، بينما يكافح رجال الإطفاء الموجة الثانية من الحرائق.

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت السلطات إنه تم العثور على جثث 18 شخصًا في منطقة بشمال شرق اليونان، حيث يكافح رجال الإطفاء حريق غابات كبيرا، في الوقت الذي تستمر فيه موجة الحر القياسية في أواخر الصيف في معظم أنحاء أوروبا.

ويكافح المئات من رجال الإطفاء لاحتواء العشرات من حالات تفشي الحرائق، بما في ذلك العديد من الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة وأجبرت على عمليات إجلاء واسعة النطاق، في الموجة الثانية من الحرائق المميتة في اليونان خلال شهر.

وقالت السلطات إنه تم العثور على الجثث بالقرب من كوخ في منطقة أفانتا بمنطقة ألكسندروبوليس بالقرب من حدود اليونان مع تركيا وبلغاريا، ويعمل فريق لتحديد هوية ضحايا الكوارث على التعرف على هوياتهم.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، يوانيس أرتوبيوس، إنه نظرًا لعدم الإبلاغ عن أشخاص مفقودين في المنطقة، حيث تشتعل النيران خارج نطاق السيطرة منذ عدة أيام، فمن المحتمل أن يكون الضحايا مهاجرين دخلوا من تركيا.

اشتعال الحرائق

كما اشتعلت الحرائق في جزيرتي إيفيا وكيثنوس وفي منطقة بيوتيا شمال أثينا، وسط مزيج خطير من الرياح العاتية ودرجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: "الوضع مشابه لشهر يوليو"، في إشارة إلى موجة في عدة أجزاء من اليونان خلّفت خمسة قتلى. 

وقالت خدمة الإطفاء إن أكثر من 60 حريقا اندلع خلال الـ24 ساعة الماضية، وإن ست دول ترسل المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال فاسيليس فاثراكوجيانيس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، لمحطة التليفزيون الحكومية "إي آر تي"، إن نحو 120 من رجال الإطفاء من قبرص ورومانيا وجمهورية التشيك وكرواتيا وألمانيا وصربيا سيقدمون المساعدة.

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