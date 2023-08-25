وفاة 19 شخصا من طالبى اللجوء فى اليونان بسبب الحرائق

قالت منظمة العفو الدولية، إن اللاجئين والمهاجرين في اليونان يواجهون "اثنين من الظلم الكبير في خلال هذه الفترة، حيث ربطت حرائق الغابات وقلة الوصول إلى طرق الهجرة القانونية بوفاة 19 شخصًا يُعتقد أنهم من طالبي اللجوء".

ومع استمرار حرائق الغابات في مساحات شاسعة من اليونان، قالت السلطات في البلاد إنها تعمل على التعرف على الرفات المتفحمة لـ 18 شخصًا عثر عليهم هذا الأسبوع في الغابات الكثيفة التي تمتد على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع تركيا.

ونظرًا لعدم وجود تقارير عن مفقودين في المنطقة، قال المسؤولون إنه من المحتمل أن يكون الضحايا، ومن بينهم طفلان، من طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وقبل ذلك بيوم، تم العثور على جثة شخص آخر يعتقد أنه طالب لجوء في نفس المنطقة.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إن الحرائق اجتاحت في الأيام الأخيرة منطقة أصبحت على نحو متزايد نقطة عبور لآلاف اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت أن وصولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي قوبل "بشكل منهجي" بـ"الإعادة القسرية على الحدود، والحرمان من حق طلب اللجوء والعنف".

حرائق الغابات في شمال اليونان

وقالت أدريانا تيدونا، الباحثة في مجال الهجرة بالمنظمة: "يبدو أن الأشخاص التسعة عشر الذين قتلوا بسبب حرائق الغابات في شمال اليونان هم ضحايا مظلومتين كبيرتين في عصرنا".

"من ناحية، تغير المناخ الكارثي... ومن ناحية أخرى، عدم إمكانية الوصول إلى طرق آمنة وقانونية لبعض الأشخاص المتنقلين، واستمرار سياسات إدارة الهجرة القائمة على الإقصاء العنصري والردع المميت، بما في ذلك العنف العنصري على الحدود ".

تم الإبلاغ عن وجود المئات من طالبي اللجوء في المنطقة التي دمرتها الحرائق هذا الأسبوع بواسطة Alarm Phone.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن على اتصال بمجموعتين تضمان حوالي 250 شخصًا تقطعت بهم السبل في جزر مختلفة من نهر إيفروس"، "يقولون إن الحرائق تقترب منا الآن، نحن بحاجة إلى المساعدة في أقرب وقت ممكن!".

وأضافت أن السلطات لم تستجب لطلبات المساعدة لعدة أيام. "إنهم يخشون على حياتهم مع اقتراب حرائق الغابات ويصبح الهواء غير قابل للتنفس".

وقال فاسيليس كيراسيوتيس، مدير منظمة HIAS اليونان غير الحكومية، إنه مع تقدم جدار النيران عبر الغابات، ترك الناس يتصارعون مع معضلة مستحيلة، "المشكلة هي أن طالبي اللجوء لديهم مخاوف مشروعة من إعادتهم إلى تركيا، ولهذا السبب يختبئون بدلًا من الذهاب إلى أقرب سلطة يونانية".

"حقيقة أن الناس يختبئون في الغابة في مواجهة الحريق بدلًا من محاولة الوصول إلى بر الأمان، تشير إلى الخوف الذي يشعرون به من الترحيل".

وبينما تسعى السلطات اليونانية بشكل متزايد إلى ردع الهجرة من خلال خلق ما وصفه كيراسيوتيس ببيئة "معادية"، فمن المرجح أن يتم دفع طالبي اللجوء إلى عمق الغابات، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي يواجهونها من الحرائق، وقال: "هذا مثال واضح على سياسة الخوف للأسف".