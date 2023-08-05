سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023
يحظى سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 1% خلال الاجتماع الأخير، حيث تشهد أسعار الصرف استقرارًا ملحوظًا لكافة العملات المالية.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023
يقدم "الدستور" للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023 وفقًا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها في البنوك المصرية باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب وهي كما يلي:
سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
بلغت قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
استقر الدولار الأمريكي في بنك CIB عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
يتداول مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
سُعر الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
في بنك HSBC وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
في بنك قناة السويس استقر الدولار الأمريكي عند 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
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سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري
سجل اليورو الأوروبي نحو 33.74 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.
وصل الجنيه الاسترليني إلى 39.04 جنيه للشراء و 39.17 جنيه للبيع.
بلغ الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.
استقر الدينار الكويتي عند مستوى 100.23 جنيه للشراء و 100.57 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.
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