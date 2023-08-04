الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

ثبتت شركات الحديد أسعار منتجاتها لشهر أغسطس عند نفس الأسعار التي سجلتها الشهر الماضي، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 4-8-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023

سعر طن الحديد اليوم

  • يسجل سعر طن الحديد من عز ليسجل نحو 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع.
  • ثبت طن الحديد من الجارحي عند سعر 31950 جنيهًا تسليم أرض مصنع .

أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار طن القمح اليوم الخميس لدى تجار الجملة

  • حديد بشاى: 35,000 جنيه.
  • حديد العتال: 34,500 جنيه.
  • حديد عطية: 34,500 جنيه.
  • حديد المصريين: 33,700 جنيه.
  • حديد الكومى: 33,500 جنيه.
  • حديد سرحان: 33,500 جنيه.
  • حديد المراكبي: 33,500 جنيه.
  • حديد المعادي: 32,500 جنيه.
  • حديد بيانكو: 32,300 جنيه.
  • حديد العشري: 32,000 جنيه.
  • حديد مصر ستيل: 33,400 جنيه.

سعر الأسمنت 

  • أسمنت حلوان  1,710 جنيه.
  • أسمنت السويدي 1,800 جنيه.
  • أسمنت المصريين 1,750 جنيه.
  • أسمنت العامرية عادة  1,790 جنيه.
  • أسمنت الماكس 1,915 جنيه.
  • أمنت التعمير 1,740 جنيه.
  • أسمنت المنيا 1,730 جنيه.
  • أسمنت الممتاز 1,720 جنيه.
  • أسمنت تايتان 1,730 جنيه.
  • أسمنت السويس  1,780 جنيه.
  • أسمنت النهضة  1,800 جنيه.
  • أسمنت أسوان  1,770 جنيه.
  • أسمنت السد العالي 1,750 جنيه.
  • أسمنت قنا 1,820 جنيه.
  • أسمنت البرج 1,790 جنيه.
  • أسمنت المصري 1,770 جنيه.
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