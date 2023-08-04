أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023

ثبتت شركات الحديد أسعار منتجاتها لشهر أغسطس عند نفس الأسعار التي سجلتها الشهر الماضي، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 4-8-2023

سعر طن الحديد اليوم

يسجل سعر طن الحديد من عز ليسجل نحو 32135 جنيهًا تسليم أرض مصنع.

ثبت طن الحديد من الجارحي عند سعر 31950 جنيهًا تسليم أرض مصنع .

حديد بشاى: 35,000 جنيه.

حديد العتال: 34,500 جنيه.

حديد عطية: 34,500 جنيه.

حديد المصريين: 33,700 جنيه.

حديد الكومى: 33,500 جنيه.

حديد سرحان: 33,500 جنيه.

حديد المراكبي: 33,500 جنيه.

حديد المعادي: 32,500 جنيه.

حديد بيانكو: 32,300 جنيه.

حديد العشري: 32,000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 33,400 جنيه.

سعر الأسمنت