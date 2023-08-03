أسعار طن القمح اليوم الخميس لدى تجار الجملة

استقرت أسعار طن القمح اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس لدى تجار الجملة خلال التعاملات في السوق المحلية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع بمقدار 700 جنيه للطن خلال تعاملات الخميس الماضي.

سعر طن القمح في السوق المصري

استقرت أسعار القمح "بروتين 12.5%" عند 13,000 جنيه للطن، في حين ثبت سعر القمح "بروتين 11.5%" عند 12,900 جنيه للطن، وظل سعر طن القمح الروسي عند 10,600 جنيه. وسجل سعر القمح "بروتين 11.5%" 12,800 جنيه للطن.

أما بالنسبة لسعر القمح للمستهلك، فسجل سعر كيلو القمح اليوم 22 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار القمح عالميًا، فانخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، إذ سجل عقد سبتمبر لتداول القمح انخفاضًا بمقدار 3.25 سنت، ليصل إلى 636.75 سنت للبوشل، وهبط عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 3.25 سنت، ليصل العقد الآجل إلى 644 سنت للبوشل في تعاملات اليوم.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية، فإنه يجب ألا يقل عن 6 أشهر.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح مستورد وذلك بالممارسة رقم 3 لعام 2023 - 2024 التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، للمحافظة على رصيد القمح لمدة 6 أشهر.