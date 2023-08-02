توجيه جديد من وزير التموين باستمرار توريد القمح داخل 5 محافظات (مستند)

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري جديد حمل رقم 22 للعام الجاري 2023، بشأن إغلاق جميع المواقع التخزينية المخصصة لاستلام القمح المحلي، المنصوص عليها في التوجيه الوزاري رقم 21، الصادر منتصف يوليو الماضي، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس.

القرار الذي حصل "الدستور" على نسخة منه استثنى بعض المواقع داخل 5 محافظات؛وجاء في المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم 22, أنه نظرا لتدني الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية موسم 2023 يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:.

إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية والمحددة بالتوجيه الوزارى رقم ( ۲۱ ) لسنة ۲۰۲۲ الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۵ وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٢ مع استمرار التوريد فى المواقع التخزينية الآتية:

محافظة الشرقية: {صومعة أبو حماد شونة (منيا القمح الجديدة) بنك - شون ( ابراهيم حسن سنتريس. أبو شعبان) مطاحن شرق الدلتا - شونة الضحى والعمدة مطاحن جنوب القاهرة).

محافظة كفر الشيخ: {شونة مطحن كفر الشيخ) محافظة الإسماعيلية: {صومعة القنطرة شرق).

محافظة أسيوط: {صومعة اسيوط) عرب العوامر) - شون (القوصية - أبوتيج - نزلة عبد اللاه ) بنك}

محافظة أسوان: {شونة صومعة المفالسة - شونة كوم أمبو مطاحن).

محافظة الوادى الجديد: {صومعة الخارجة. شونة الفرافرة بنك )

وطالب التوجيه رقم 22 الصادر أمس بسحب واستخدام الأقماح المحلية للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التموينى تحت إشراف اللجان المشكلة للصرف طبقا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2023.

تكون الأولوية في سحب الأقماح المحلية موسم من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة، وتحرر لها محضر غلق وطبقا للبرنامج التنفيذى لصرف القمح المحلى موسم ۲۰۲۲ المعد بمعرفة لجنة برامج القمح التموينى وذلك على النحو التالي :-

ا مراكز تجميع الأقماح المحلية.

الشون والهناجر والبناكر الصوامع.

وجاء توجيه وزير التموين رقم 22 بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥، الخاص بشئون التموين وتعديلاته. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية. وعلى الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم ٢٠٢٢. وعلى القرار الوزارى رقم ٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام ۲۰۲۲ وتنظيم تداوله والتعامل عليه. وعلى القرار الوزارى رقم ٦٨ لسنة ۲۰۲۲ بشأن ضوابط شراء قمح الديورم المحلی موسم حصاد 2020. وعلى القرار الوزارى رقم ۷۷ لسنة ۲۰۲۲ وعلى التوجيه الوزارى رقم ۲۱ لسنة ٢٠٢٢