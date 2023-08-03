أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023
سجل سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 35844 جنيهًا، بينما استقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في السوق.
وكانت أسعار الحديد قد سجلت في الشهور الأخيرة تراجعًا ملحوظًا مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023.
سعر الحديد اليوم
- سعر طن الحديد الاستثماري: 35844 جنيهًا.
- الحديد عز: 37,500 جنيه.
- حديد المصريين: 33,700 جنيه.
- الحديد الكومي: 33,500 جنيه.
- الحديد بشاي: 35,000 جنيه.
- حديد العتال: 34,500 جنيه.
- حديد عطية: 34,500 جنيه.
- حديد العشري: 32,000 جنيه.
- حديد مصر ستيل: 33,400 جنيه.
- حديد المراكبي: 33,500 جنيه.
سعر الأسمنت
- أسمنت وادي النيل: 1,680 جنيه.
- أسمنت المخصوص: 1,700 جنيه.
- أسمنت العسكري: 1,700 جنيه.
- أسمنت المسلح: 1,750 جنيه.
- أسمنت النصر: 1,700 جنيه.
- أسمنت الفهد: 1,620 جنيه.
- أسمنت المعلم: 1,685 جنيه.
- أسمنت سيناء 42.5 : 1,690 جنيه.
- أسمنت حلوان: 1,710 جنيه.
- أسمنت السويدي: 1,800 جنيه.
- جنوب الوادي: 1,710 جنيه.
- أسمنت السهم: 1,680 جنيه.
- أسمنت أسيوط: 1,710 جنيه.
- العسكري بني سويف: 1,700 جنيه.
- أسمنت التعمير: 1,740 جنيه.
- أسمنت المنيا: 1,730 جنيه.
- أسمنت الممتاز: 1,720 جنيه.
- أسمنت المصريين: 1,750 جنيه.
- أسمنت العامرية عادة: 1,790 جنيه.
- أسمنت النهضة: 1,800 جنيه.