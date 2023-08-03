الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023

مواد البناء
مواد البناء

سجل سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 35844 جنيهًا، بينما استقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في السوق.

وكانت أسعار الحديد قد سجلت في الشهور الأخيرة تراجعًا ملحوظًا مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023. 

سعر الحديد اليوم 

  • سعر طن الحديد الاستثماري: 35844 جنيهًا.
  • الحديد عز: 37,500 جنيه.
  • حديد المصريين: 33,700 جنيه.
  • الحديد الكومي: 33,500 جنيه.
  • الحديد بشاي: 35,000 جنيه.
  • حديد العتال: 34,500 جنيه.

لم تزيد كثيرًا.. أسعار الكتب الخارجية لثانية ثانوي 2023 وجميع الصفوف

تراجع أسعار النفط وانخفاض فى مخزونات الولايات المتحدة

  • حديد عطية: 34,500 جنيه.
  • حديد العشري: 32,000 جنيه.
  • حديد مصر ستيل: 33,400 جنيه.
  • حديد المراكبي: 33,500 جنيه.

سعر الأسمنت 

  • أسمنت وادي النيل: 1,680 جنيه.
  • أسمنت المخصوص: 1,700 جنيه.
  • أسمنت العسكري: 1,700 جنيه.
  • أسمنت المسلح: 1,750 جنيه.
  • أسمنت النصر: 1,700 جنيه.
  • أسمنت الفهد: 1,620 جنيه.
  • أسمنت المعلم: 1,685 جنيه.
  • أسمنت سيناء 42.5 : 1,690 جنيه.
  • أسمنت حلوان: 1,710 جنيه.
  • أسمنت السويدي: 1,800 جنيه.
  • جنوب الوادي: 1,710 جنيه.
  • أسمنت السهم: 1,680 جنيه.
  • أسمنت أسيوط: 1,710 جنيه.
  • العسكري بني سويف: 1,700 جنيه.
  • أسمنت التعمير: 1,740 جنيه.
  • أسمنت المنيا: 1,730 جنيه.
  • أسمنت الممتاز: 1,720 جنيه.
  • أسمنت المصريين: 1,750 جنيه.
  • أسمنت العامرية عادة: 1,790 جنيه.
  • أسمنت النهضة: 1,800 جنيه.
txt

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

الحديد مواد البناء سعر طن الحديد سعر الأسمنت

الأكثر قراءة

محللون ل"شينخوا": مصر تعمل بلا هوادة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية

فرنسا تتهم روسيا بتعريض الأمن الغذائى العالمى للخطر

نشاط المصانع العالمية فى حالة ركود وسط تباطؤ النمو فى الصين

السعودية: ملكية ثروات حقل الدرة للمملكة والكويت فقط

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

اليوم.. ظاهرة فلكية مميزة فى سماء مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس