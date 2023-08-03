أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023

سجل سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 35844 جنيهًا، بينما استقر سعر الأسمنت في أغلب الشركات العاملة في السوق.

وكانت أسعار الحديد قد سجلت في الشهور الأخيرة تراجعًا ملحوظًا مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-8-2023.

سعر الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري: 35844 جنيهًا.

الحديد عز: 37,500 جنيه.

حديد المصريين: 33,700 جنيه.

الحديد الكومي: 33,500 جنيه.

الحديد بشاي: 35,000 جنيه.

حديد العتال: 34,500 جنيه.

حديد عطية: 34,500 جنيه.

حديد العشري: 32,000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 33,400 جنيه.

حديد المراكبي: 33,500 جنيه.

سعر الأسمنت