لم تزيد كثيرًا.. أسعار الكتب الخارجية لثانية ثانوي 2023 وجميع الصفوف

بالتزامن مع شهر أغسطس، بدأ الطلاب بالمراحل الدراسية في أخذ الدروس، وخاصة طلاب الثانوية العامة، ازداد البحث من قبل الطلاب عبر محرك "جوجل" الشهير من قبل طلاب الصف الثاني الثانوي العام عن أسعار الكتب.

أسعار كتب ثانية ثانوي 2024

ومع زيادة البحث عن أسعار كتب ثانية ثانوي، نقدم لكم من خلال هذه السطور أسعار كتب ثانية ثانوي ٢٠٢٤ لجميع المواد:

سعر كتاب المعاصر مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي 120 جنيها.

سعر كتاب الامتحان مادة الأحياء شرح للصف الثاني الثانوي 75 جنيها.

سعر كتاب الامتحان مادة الفلسفة شرح للصف الثاني الثانوي 59 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية عام 2024 لكل الصفوف التعليمية:

كتاب الامتحان فيزياء أولى ثانوي السعر 75 جنيها.

كتاب الامتحان فيزياء 3 ثانوي أسئلة 99 جنيها.

کتاب الامتحان عربي 2 إعدادي السعر 79 جنيها.

کتاب الامتحان فيزياء شرح 3 ثانوي 85 جنيها.

كتاب الامتحان أحياء شرح 3 ثانوي 85 جنيها.

کتاب الامتحان عربي أولى إعدادي السعر 79 جنيها.

کتاب الامتحان عربي 3 إعدادي السعر 79 جنيها.

کتاب الامتحان دراسات أولى إعدادي 65 جنيها.

الامتحان دراسات 2 إعدادي 66 جنيها.

كتاب المعاصر إنجليزي 3 ثانوي الترمين 199 جنيها.

كتاب المعاصر إنجليزي 2 ثانوي 120 جنيها.

کتاب المعاصر فرنساوي 3 ثانوي السعر 145 جنيها.

كتاب المعاصر إنجليزي أولى ابتدائي السعر 69 جنيها.

كتاب المعاصر إنجليزي 2 ابتدائي السعر 72 جنيها.

كتاب الامتحان كيمياء شرح 3 ثانوي: 220 جنيها.

كتاب الامتحان أحياء للصف الثالث الثانوي شرح: 140 جنيها

سعر كتاب المعاصر كونكت كي جي وان: بقيمة 100 جنيه.

سعر كتاب المعاصر كونكت كي جي ي تو: 100 جنيه.

سعر كتاب المعاصر بلس كي جي وان: 130 جنيها.

سعر كتاب المعاصر بلس كي جي تو: 130 جنيها.

سعر كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الأول الابتدائي: 165 جنيها.

سعر كتاب المعاصر كونكت للصف الأول الابتدائي: 120 جنيها.

سعر كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي: 165 جنيها.

سعر كتاب المعاصر كونكت للصف الثاني الابتدائي: 125 جنيها.

سعر كتاب المعاصر كونكت للصف الثالث الابتدائي: 130 جنيها.

سعر كتاب المعاصر كونكت بلس للصف الثاني الابتدائي: 165 جنيها.

سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الأول الإعدادي: 140 جنيها.

سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثاني الإعدادي: 140 جنيها.

سعر كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثالث الإعدادي: 145 جنيها.

سعر كتاب ماث للصف الأول الابتدائي: 180 جنيها.