الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

العام الدراسى
العام الدراسى

تحدد وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس والجامعات، ويتم الإعلان عنها قبل أسابيع من بداية الدراسة حتى تبدأ المدارس والجامعات في تجهيز المقرات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس والجامعات. 

موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس

تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس، يكون في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما حدث العام الماضي حيث قررت الوزارة تأجيل بداية الدراسة إلى الأول من أكتوبر .

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 وموعد إعلان النتيجة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

ويتم إعلان موعد بداية الدراسة 2024 في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويتم خلالها تحديد الخارطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي 2023-2024، وموعد الفصلين الدراسيين والإجازات وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والعامة.

موعد العام الدراسي 2024 في الجامعات 

كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات والمعاهد الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتوافق موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات مع المدارس في أغلب الأوقات حيث بدأت كل منهما في الأول من أكتوبر خلال العام الدراسي الماضي، كما بدأت المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف في نفس التوقيت. 

ويعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد خلال أسابيع قليلة حتى تستعد الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتجهيز الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء تنسيق الكليات والتي يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 . 

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تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية.. تفاصيل

بداية الدراسة موعد بداية الدراسة 2024 موعد العام الدراسي تنسيق الكليات نتيجه الثانويه العامه وزارة التربية والتعليم المجلس الأعلى للجامعات

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