تحدد وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس والجامعات، ويتم الإعلان عنها قبل أسابيع من بداية الدراسة حتى تبدأ المدارس والجامعات في تجهيز المقرات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس والجامعات.

موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس

تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الدراسة 2024 في المدارس، يكون في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما حدث العام الماضي حيث قررت الوزارة تأجيل بداية الدراسة إلى الأول من أكتوبر .

ويتم إعلان موعد بداية الدراسة 2024 في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويتم خلالها تحديد الخارطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي 2023-2024، وموعد الفصلين الدراسيين والإجازات وأيام الحضور الفعلية موعد الامتحانات الشفوية والنظرية لصفوف النقل والإعدادية والمرحلة الثانوية الفنية والعامة.

موعد العام الدراسي 2024 في الجامعات

كما يحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات والمعاهد الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتوافق موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات مع المدارس في أغلب الأوقات حيث بدأت كل منهما في الأول من أكتوبر خلال العام الدراسي الماضي، كما بدأت المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف في نفس التوقيت.

ويعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية العام الدراسي الجديد خلال أسابيع قليلة حتى تستعد الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتجهيز الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء تنسيق الكليات والتي يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .