تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية.. تفاصيل

ننشر تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية فهي من الموضوعات التي شغلت طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية وكذا أولياء أمورهم الذين يرغبون في التقديم بالمدارس الثانوية.

ونرصد في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية:

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية

في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي، بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023 في الشرقية، وقد اعتمد محافظ الإقليم، الدكتور ممدوح غراب، الحد الأدنى للتنسيق بـ240 درجة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم في فتح باب التقديم للقبول في تنسيق الثانوية العامة بشكل إلكتروني في الأول من يوليو الماضي وحتى الرابع عشر منه، على أن يتم التقديم الورقي للطلاب بعد انتهاء التسجيل الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يتم بدء تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 في محافظة الشرقية بعد الإعلان عن انتهاء جميع الخطوات المتعلقة بالمرحلة الأولى للقبول في الصف الأول الثانوي.

وبعد تحديد عدد الطلاب المقبولين في فصول الصف الأول الثانوي، سيتم تحديد عدد الأماكن الشاغرة والبدء في فتح باب المرحلة الثانية من التنسيق، والتي قد تستغرق حوالي أسبوعين.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة في محافظة الشرقية نهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبل.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 الشرقية

تشير المؤشرات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة 2023 في المنطقة الشرقية إلى توافر نحو 1177 فصلاً دراسياً للصف الأول الثانوي، ويتوقع قبول حوالي 55 ألف طالب في الثانوية العامة. وفي حال توفرت أماكن شاغرة، سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية.

ومن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في هذه المرحلة بين درجتين وخمس درجات على الأكثر، ليصل تنسيق المرحلة الثانية المتوقع للقبول إلى 235-238 درجة.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية قد أدوا امتحانات الترم الثاني في محافظة الشرقية في الفترة من يوم السبت 20 إلى الخميس 24 مايو 2023 واعتمدت النتائج يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، حيث بلغت نسبة النجاح 85.81%، من إجمالي عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات الترم الثاني، والبالغة 137 ألف و250 طالب وطالبة، وتم فتح باب التنسيق من نفس يوم اعتمادها وحتى الثلاثاء 4 يوليو المقبل.

اقرأ أيضا

75 ألف طالب وطالبة يسجلون في اختبارات القدرات