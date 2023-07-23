الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024 وموعد إعلان النتيجة

تنسيق الكليات
تنسيق الكليات

يعتمد تنسيق الكليات على مجموع الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدد الطلاب واختياراتهم بين الكليات المتاحة لهم ، لذا يختلف تنسيق الكليات من عام لآخر ومن محافظة لأخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 ، وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 . 

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 

حددت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأول من أغسطس المقبل بعد أن تنتهي عملية تصحيح امتحانات الطلاب وتدقيقها واعتمادها من الوزير. 

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نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. حقيقة ظهورها نهاية الأسبوع

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن نسب النجاح في بعض مواد الثانوية العامة والتي جاءت مطمئنة استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023. 

توقعات تنسيق الكليات 2023-2024

تعلن وزارة التربية والتعليم توقعات تنسيق الكليات 2023 2024 بعد أن تنتهي مرحلة تنسيق الكليات، ولكن من الممكن أن يكون تنسيق الكليات هذا العام قريب من العام الماضي نظرًا لتشابه نظام الامتحانات والتصحيح بين العامين، وكان تنسيق الكليات العام الماضي كالتالي: 

  • طب المنصورة ٣٨٧ درجة .
  • هندسة بترول وتعدين السويس ٣٨٦.
  • طب سوهاج ٣٨٦.
  • طب دمياط ٣٨٦.
  • طب الإسكندرية ٣٨٢.
  • طب أسنان المنصورة ٣٨٢.
  • طب القاهرة ٣٨١.
  • طب عين شمس ٣٨٠.
  • صيدلة المنصورة ٣٧٢.
  • صيدلة القاهرة ٣٧٠
  • صيدلة عين شمس ٣٧٠
  • هندسة القاهرة ٣٦٦
  • حاسبات ومعلومات المنصورة علوم ٣٦٦
  • طب بيطري المنصورة ٣٦٥
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم ٣٦٢
  • حاسبات ومعلومات المنيا علوم ٣٦٢
  • هندسة الإسكندرية ٣٥٣
  • علوم سوهاج ٣٥٢
  • اقتصاد و علوم سياسية القاهرة ٣٥٢
  • تمريض المنصورة ٣٤٧
  • معهد فني صحى المنصوره ٣٤٦
  • حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة ٣٤٦
  • الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية ٣٤٦
  • علوم المنصورة ٣٤٦
  • علوم القاهرة ٣٤٦
  • علوم جنوب الوادي ٣٤٦
  • حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة ٣٢٧
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موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجارى

  • فني تمريض طنطا ٣٢٧
  • فنى تمريض المنصورة ٣٢٦
  • تربية الزقازيق ٣٢٥
  • تربية المنصورة ٣٢٤
  • اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة ٣٢٤
  • الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة ٣٢٤
  • آثار القاهرة ٣٢٤
  • ألسن كفر الشيخ رياضة ٣٢٤
  • علوم القاهرة رياضة ٣١٠
  • زراعة القاهرة ٣١٠
  • المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ٢٩٨
  • فنون جميلة (فنون) حلوان ٢٩٨

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