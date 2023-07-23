الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

اتجاهات الموضة.. أفضل الأقمشة في عام 2023

أزياء
أزياء

مشهد الموضة هو عالم دائم التطور من الاتجاهات والابتكار والإبداع، مع التغيرات المستمرة في الاتجاهات يتبنى الناس أساليب مختلفة للتعبير عن أنفسهم.
الآن أكثر من أي وقت مضى يرغب الناس في ارتداء ملابس تجعلهم يشعرون بالراحة وليس فقط الأناقة، وذلك نتيجة الوباء الذي دعا إلى تحول في صناعة الأزياء وبين المستهلكين، حيث تسود الملابس المصنوعة من الألياف الناعمة والطبيعية.
نظرًا لهذه المطالب المتغيرة، تتطور باستمرار الاتجاهات لكل قطاع في نظام الموضة من مصنعي الملابس ومنتجي الأقمشة إلى تجار التجزئة.
أهم الأقمشة التي تحتل الصدارة في عام ٢٠٢٣:
الكتان
هذا القماش متين وخفيف ومناسب لجميع الفصول، من الفساتين الأنيقة إلى القمصان والسراويل الكتانية الرسمية، خيارات الملابس لا حصر لها وتوفر القدر المناسب من الأناقة والراحة.
نظرًا لجودة القماش وقوة تحمله، ستدوم جميع ملابسك المصنوعة من الكتان طويلاً دون أن تفقد بريقها الطبيعي وتلميعها الذي يضفي عليها مظهرًا أنيقًا.

القطن 
في عالم الأقمشة، احتل القطن مكانة قوية كنسيج ممتاز للملابس والمفروشات، الملابس القطنية مناسبة لجميع المواسم وتستمر مدى الحياة.

علاوة على ذلك فإن القطن بأي شكل من الأشكال سهل التصميم والحمل ويحافظ على شكله لساعات طويلة، سواء كنت تبحث عن تي شيرت أساسي أو شورت رياضي أو ملابس نوم أو فستان رسمي، ستجدها كلها مصنوعة من القطن بسهولة وبأسعار معقولة.

المخمل الفاخر
عند التفكير في تضمين ملابس المناسبات الخاصة، لا تنظر إلى أبعد من قماش المخمل الصغير، على الرغم من أن ملابس هذا القماش باهظة الثمن عند مقارنتها بالآخرين، إلا أن ملابس هذا القماش تجسد الفخامة والأناقة، نظرًا لأنه مصنوع في الأصل من الحرير فإن القماش ناعم ومتين وبالتالي يستخدم بشكل شائع، يجعل مظهر هذا القماش مثالياً لفساتين الحفلات والساري والفساتين والسترات والملابس.

الحرير
هذا النسيج ينضح بوفرة من الأناقة والرقي، لا عجب أن هذا النسيج سيطر على عالم الموضة لعقود في السبعينيات والثمانينيات، في السنوات الأخيرة وجد الحرير طريقه مرة أخرى في شكل التصميم التقليدي والمعاصر.

عالم الموضة اقمشة الحرير الكتان القطن

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