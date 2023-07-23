الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمناسبة ثورة 23 يوليو.. "إكسترا نيوز" ترصد إسهامات الرئيس الراحل محمد نجيب

محمد نجيب
محمد نجيب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن الرئيس الراحل محمد نجيب.

معلومات عن الرئيس الراحل محمد نجيب:

أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو 1952.

اختير رئيسًا لمجلس قيادة الثورة بعد الإطاحة بالملك.

ولد في 20 فبراير عام 1901 بالخرطوم.

التحق بالكلية الحربية في مصر عام 1917.

أول ضابط في الجيش المصري يحصل على ليسانس الحقوق عام 1927.

منح نجمة فؤاد العسكرية الأولى ورتبة البكوية لشجاعته.

حصل على دبلومة الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي.

أطلق اسمه على قاعدة محمد نجيب العسكرية تكريمًا لإسهامه الوطني.

توفي في 28 أغسطس عام 1984.

الرئيس الراحل محمد نجيب اسهامات ثورة يوليو ثورة يوليو 1952 اكسترا نيوز

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