الأكثر تداولًا.. تعرف على أسعار الكتب الخارجية لعام 2024

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر “السوشيال ميديا” ومن خلال موقع البحث الاكثر شهرة "جوجل" عن أسعار الكتب الخارجية لعام 2024، وذلك بعد الحصول على الإجازة الصيفية وقرب انتهائها لعودة الدراسة مرة أخرى.

يرصد "الدستور" أسعار الكتب الخارجية لعام 2024، في السطور التالية.

أسعار الكتب الخارجية 2024 للمرحلة الإعدادية والثانوية

علوم للصف الأول الإعدادي الجزء الأول: 120 جنيه.

عربي للصف الأول الإعدادي جزء 1: 135 جنيه.

علوم تانية إعدادي جزء 1: 120 جنيه.

عربي للصف الثاني الإعدادي جزء 2: 140 جنيه.

علوم للصف الثالث الإعدادي: 130 جنيه.

لغة عربية للصف الثالث الإعدادي: 145 جنيه.

كيمياء شرح 3ث: 220 جنيه.

أحياء للصف الثالث الثانوي شرح: 140 جنيه.

جيولوجيا تالتة ثانوي: 225 جنيه.

أسعار الكتب الخارجية 2024 أولى، تانية، تالتة، رابعة وخامسة ابتدائي الفصل الدراسي الأول:

عربي للصف الأول الابتدائي: 95 جنيه.

عربي للصف الثاني الابتدائي: 99 جنيه.

عربي للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.

عربي للصف الرابع الابتدائي: 115 جنيه.

عربي للصف الخامس الابتدائي: 120 جنيه.

رياضيات للصف الأول الابتدائي: 95 جنيه.

رياضيات للصف الثاني الابتدائي: 95 جنيه.

رياضيات للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.

إنجليزي للصف الأول الابتدائي: 99 جنيه.

إنجليزي للصف الثاني الابتدائي: 99 جنيه.

إنجليزي للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.

علوم للصف الرابع الابتدائي: 99 جنيه.

دراسات للصف الرابع الابتدائي: 95 جنيه.

علوم للصف الخامس الابتدائي: 99 جنيه.

بوكليت عربي للصف الثالث الإعدادي: 99 جنيه.

بوكليت دراسات للصف الثالث الإعدادي: 99 جنيه.

بوكليت العلوم للصف الثالث الإعدادي: 99 جنيه.

كونكت 1 للصف الأول الابتدائي: 95 جنيه.

كونكت 2 للصف الثاني الابتدائي: 95 جنيه.

كونكت 3 للصف الثالث الابتدائي: 100 جنيه.

كونكت 4: للصف الرابع الابتدائي: 105 جنيه.

الصف الخامس الابتدائي كونكت 5: 105 جنيه.

الصف الأول الإعدادي: 105 جنيه.

الصف الثاني الإعدادي: 105 جنيه.

أسعار كتب 2024 الخارجية عربي ولغات في جميع المواد الدراسية وكل الصفوف

كي جي وان كونكت إنجليزي: 55 جنيه.

كونكت بلس كي جي 1: 58 جنيه.

كونكت إنجليزي كي جي 2: 55 جنيه.

كي جي 2 كونكت بلس: 58 جنيه.

الصف الأول الابتدائي رياضيات: 80 جنيه.

كونكت للصف الأول الابتدائي: 88 جنيه.

كونكت بلس أول ابتدائي: 99 جنيه.

الصف الثاني الابتدائي رياضيات: 80 جنيه.

كونكت تانية ابتدائي: 88 جنيه.

الصف الثاني الابتدائي كونكت بلس: 99 جنيه.

الصف الثالث الابتدائي: 80 جنيه.ا

كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي: 99 جنيه.

الصف الرابع الابتدائي: 86 جنيه.

بلس رابعة ابتدائي: 99 جنيه.

الصف الخامس الابتدائي: 85 جنيه.

كونكت بلس للصف الخامس الابتدائي: 99 جنيه.

أسعار الكتب الخارجية 2024

كي جي 1-2 عربي: 85 جنيه.

رياضيات كي جي 1- 2: 85 جنيه.

إنجليزي كي جي 1- 2: 85 جنيه.

أولى ابتدائي: 100 جنيه.

لغة عربية للصف الأول الابتدائي: 115 جنيه.

عربي تانية ابتدائي: 120 جنيه.

الصف الثاني الابتدائي رياضيات: 110 جنيه.

الصف الثالث الابتدائي رياضيات: 115 جنيه.

عربي للصف الثالث الابتدائي: 125 جنيه.

أسعار كتب المعاصر 2024

كونكت كي جي وان: بقيمة 100جنيه.

كونكت كي جي ي تو: 100جنيه.

بلس كي جي وان: 130جنيه.

بلس كي جي تو: 130جنيه.

كونكت للصف الأول الابتدائي: 120جنيه.

كونكت للصف الثاني الابتدائي: 125جنيه.

كونكت للصف الثالث الابتدائي: 130جنيه.

كونكت بلس للصف الأول الابتدائي: 165جنيه.

كونكت بلس للصف الثاني الابتدائي: 165جنيه.

كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي: 165جنيه.

لغة إنجليزية للصف الأول الإعدادي: 140جنيه.

لغة إنجليزية للصف الثاني الإعدادي: 140جنيه.

لغة إنجليزية للصف الثالث الإعدادي: 145جنيه.

ماث للصف الأول الابتدائي: 180جنيه.

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