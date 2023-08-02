الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أسعار النفط وانخفاض فى مخزونات الولايات المتحدة

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تحقيق مكاسب كبيرة، ولكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل، وذلك بعدما أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام ومنتجات الوقود طلبًا قويًا في الولايات المتحدة، وهو ما عوض أثر المخاوف إزاء ضعف التعافي الصيني.

وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.

وإذا تطابقت أرقام الحكومة الأمريكية، المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الأرقام التي قدرها معهد البترول الأمريكي، فسيكون ذلك بمثابة أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية وفقًا للسجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1982.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.16 بالمئة إلى 83.06 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.5 بالمئة إلى 79.33 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق من التعاملات، مدعومين بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط انخفضت بواقع 1.7 مليون برميل بالمقارنة مع تقديرات تشير إلى انخفاض 1.3 مليون.

وانخفضت مخزونات المشتقات بواقع 510 آلاف برميل بالمقارنة مع تقديرات محللين تشير إلى زيادة 112 ألفًا.

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