متوفر الآن| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وأسماء الأوائل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء أوائل طلاب الصف الثالث الثانوي للعام 2023، ونتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 بشكل عام، وذلك بعد الإنتهاء من الإمتحانات وتصحيحها بالكنترولات المخصصة للتصحيح، ورصد الدرجات ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون متاحة لجميع الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 واسماء الاوائل:

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع "الدستور" لكل المحافظات الجمهورية من هنــأ، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم الدكتور رضا حجازي خلال المؤتمر الصحفي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور من هنا.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

أحرز المركز الأول الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

أحرز المركز الثاني الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

أحرز المركز الثالث الطالب زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

أحرز المركز الربع الطالب كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

أحرز المركز الخامس الطالب كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

أحرز المركز السادس الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

أحرز المركز السابع الطالب محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

أحرز المركز الثامن الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

أحرز المركز التاسع الطالب معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف.

أحرز المركز العاشر الطالبة ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة

أحرز المركز الأول الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

أحرز المركز الثاني الطالبة أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثالث الطالب أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

أحرز المركز الربع الطالب باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

أحرز المركز الخامس الطالب زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

أحرز المركز السادس الطالب مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

أحرز المركز السابع الطالب محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثامن الطالب محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية.

أحرز المركز التاسع الطالب مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

أحرز المركز العاشر الطالب مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

أحرز المركز الأول الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثاني الطالبة عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثالث الطالب عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الربع الطالب عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الخامس الطالبة فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة.

أحرز المركز السادس الطالبة فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

أحرز المركز السابع الطالب محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة.

أحرز المركز الثامن الطالب معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

أحرز المركز التاسع الطالبة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

أحرز المركز العاشر الطالبة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

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