المصريين الأحرار يهنئ الناجحين في الثانوية العامة

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الطلاب الناجحين وأوائل المرحلة الثانوية العامة وبخاصة المتفوقين من ذوي الهمم.

وقال الدكتور عصام خليل، أننا نهنئ جموع أبناءنا الناجحين وأولياء الأمور علي ما تحملوا من جهد وعطاء حتي اجتياز اولادنا مرحلة فاصلة لتبدأ مرحلة جامعية جديدة ترسم خارطة مستقبل أسر جيل واعد لخدمة بلادة والمجتمع.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الإصرار والعزيمة ركائز تحقيق الأحلام والمثابرة نبراسها وعليكم الإجتهاد بكل طاقة لتحقيق ما ترنو إليه في حياتكم ورسم خطوطها بالخير والأمل.

ووجه رئيس الحزب الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تبذل وتستهدف لخدمة الأجيال وشباب مصر الواعد وجهد وزارة التربية والتعليم وكافة الوزارات والهيئات المعنية المُختصة التي ساهمت في خروج الامتحانات الثانوية سوءا بالتامين أو المساعدة أو التقنيات حتي خرجت حصيلة نجاح طلابنا.