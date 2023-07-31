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مصر

تفاصيل| نتيجة الثانوية العامة علمي برقم الجلوس 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة علمي برقم الجلوس.. يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي عن طريقة سهلة للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وذلك باستخدام الاسم ورقم الجلوس، فور إعلانها مباشرة، من أجل تفادي القلق والتوتر في هذا الوقت. 

ونرصد في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة علمي برقم الجلوس.. عبر الدستور

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي برقم الجلوس 

 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم جلوس الطالب ، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا https://moe.gov.eg/ 

1-الدخول على رابط النتيجة 

2-كتابة رقم جلوس الطالب

3- الضغط على استعلام النتيجة

 

تقدم جريدة الدستور رابطًا لجميع طلاب الثانوية العامة، يمكنهم الدخول عليه وتسجيل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، للحصول على النتيجة فوراً، وذلك لمساعدتهم في معرفة نتيجتهم بسهولة، حيث تشهد روابط وزارة التعليم ضغطًا كبيرًا من الطلاب في هذا الوقت.

الرابط هو: https://natega.dostor.org/ 

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

 

يذكر أن أعلن الدكتور رضا حجازي، نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 في 9 مواد، وهم ( اللغة الغربية - اللغة الأجنبية الثانية - الكيمياء - الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الجيولوجيا - الرياضيات التطبيقية).

تم تحقيق نسبة نجاح عالية في امتحانات الثانوية العامة لعدة مواد، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

 وفي مادة التاريخ، بلغت نسبة النجاح 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر.

 وفي مادة الجغرافيا، بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر. وفي مادة الفيزياء، بلغت نسبة النجاح 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر.

 وفي مادة اللغة العربية، تجاوزت نسبة النجاح 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر. وفي مادة اللغة الثانية، تجاوزت نسبة النجاح 91%، وحصل أكثر من 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر. 

وفي مادة الجيولوجيا، بلغت نسبة النجاح 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

وفي مادة الرياضيات التطبيقية، بلغت نسبة النجاح 88.5%، وحصل 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

وفي مادة علم النفس والاجتماع، بلغت نسبة النجاح 93.9%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين على درجة 95% فأكثر.

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