الإثنين 31 يوليو 2023
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حوادث

سحب 3071 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى"

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من سحب 3071 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية.

بدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

بوزارة الداخلية الملصق الالكتروني

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