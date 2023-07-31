نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر.. يبحث عدد من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 2023 عن النتيجة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل، عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية للنتيجة.

ونرصد في التقرير التالي حرصا على راحة الطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتائجهم الرسمية بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني "الدكتور رضا حجازي"، وذلك عن طريق زيارة موقع جريدة الدستور والضغط على الرابط المتاح (من هنا).

يحظى موقع "الدستور" الإلكتروني بحق نشر نتائج الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب في مختلف المناطق والمحافظات بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر

ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 وأنهم بدأوا في عملية مراجعة الدرجات وتسجيلها، بما في ذلك تحديد الطلاب الذين حققوا أعلى الدرجات.

اقرأ ايضا

سيتم اختيار الطلاب الأفضل وإضافتهم إلى قائمة الأوائل للثانوية العامة لعام 2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر.. نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

يذكر ان كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات ونسب النجاح فى مواد الثانوية العامة 2023 كالتالى:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

- نسبة النجاح في اللغة العربية تجاوزت 90٪؜…واللغة الثانية تجاوزت 91%

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%.

- تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- مادة الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح 91.1%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9%.

- عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.5% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

موضوعات متعلقة: