استعلم عن درجاتك .. رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

يحظى رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا عقب اعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية خلال الساعات الماضية حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح قد بلغت نحو 78.8 %.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية وذلك عبر رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وبإتباع الخطوات التالية:-

استخدام موقع الدستور المخصص للنتيجة من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال بيانات الطالب بالتفصيل الراغب في معرفة درجاته (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

أسماء أوائل طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الجمهورية في شعبة علمي علوم عقب اعتماده نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي وجاء ترتيب الطلاب كما يلي :-

جاء في الترتيب الأول الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

جاء في الترتيب الثاني الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

جاء في الترتيب الثالث الطالب زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

جاء في الترتيب الرابع الطالب كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

جاء في الترتيب الخامس الطالب كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

جاء في الترتيب السادس الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

جاء في الترتيب السابع الطالب محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

جاء في الترتيب الثامن الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

جاء في الترتيب التاسع الطالب معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف.

جاء في الترتيب العاشر الطالبة ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.



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