الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعلم عن درجاتك .. رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يحظى رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حاليا عقب اعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية خلال الساعات الماضية حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح قد بلغت نحو 78.8 %.

  نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

خطوات بسيطة عبر الموقع الإلكتروني يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على درجاتهم في كافة المواد الدراسية وذلك عبر رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وبإتباع الخطوات التالية:-

  • استخدام موقع الدستور المخصص للنتيجة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • إدخال بيانات الطالب بالتفصيل الراغب في معرفة درجاته (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في الامتحانات والنسبة المئوية والمجموع الكلي.
txt

استخرج نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023

txt

الحد الأدنى لكليات الطب| رابط تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2023

أسماء أوائل طلاب الشعبة العلمية في الثانوية العامة 2023

 

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الجمهورية في شعبة علمي علوم عقب اعتماده نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي وجاء ترتيب الطلاب كما يلي :-

جاء في الترتيب الأول الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

جاء في الترتيب الثاني الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

جاء في الترتيب الثالث الطالب زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

جاء في الترتيب الرابع الطالب كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

جاء في الترتيب الخامس الطالب كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

txt

الآن.. أوائل الثانوية العامة 2023 في المحافظات

txt

أوائل الثانوية العامة يحضرون المؤتمر الصحفي لتكريمهم

جاء في الترتيب السادس الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

جاء في الترتيب السابع الطالب محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

جاء في الترتيب الثامن الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

جاء في الترتيب التاسع الطالب معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف.

جاء في الترتيب العاشر الطالبة ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.


اقرأ أيضا

رابط تنسيق الجامعات 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح في الثانوية العامة

موعد تنسيق الجامعات 2024

رابط الدستور للحصول على نتيجة الثانوية نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية الدكتور رضا حجازي طلاب الصف الثالث الثانوي نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

مواد متعلقة

رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستورnatega.dostor

رابط بوابة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عن النتيجة ثالثة ثانوي عام برقم الجلوس

اعرف مجموعك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور حصريًا

رابط البوابة الالكترونية نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت رسميًا.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023 عبر الدستور الآن

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

برقم الجلوس| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح وأسماء الأوائل لـ3 شعب

الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

بالاسم ورقم الجلوس| موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان