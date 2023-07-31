رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

ساعات قليلة تفصل المتابعين عن الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، وذلك بعد انتهاء الطلاب والطالبات من الامتحانات في مطلع الشهر الجاري، وينتظر الجميع ظهور النتيجة من خلال الإعلان عنها عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالدرجات

ويرصد "الدستور" نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، خلال السطور التالية.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وفعلت جريدة الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والنسبة المئوية عبر موقع جريدة الدستور فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازى من هنا.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجاتهم للعام الدراسي الحالي 2022-2023 كالتالي:

مجموع درجات الثانوية العامة 2023 هو 410 درجات، موزعة على المواد حسب درجة كل مادة، وتكون درجة النجاح هو حصول الطالب على 50% من المجموع الكلي.

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

الفيزياء 60 درجة.

الكيمياء 60 درجة.

الأحياء 60 درجة.

التاريخ 60 درجة.

الجيولوجيا ولعلوم البيئية 60 درجة.

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة.

التفاضل والتكامل 30 درجة.

علم النفس والاجتماع 60 درجة.

الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023

وينتظر الجميع اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وذلك من أجل رصد عملية درجات نتيجة الثانوية العامة 2023 تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

يجدر الإشارة إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة لعام 2023 للشعبة الأدبية هذا العام: 276.211 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الثانوية العامة لعام 2023 للشعبة العلمية “علمي علوم”: 391.671 طالبًا وطالبة، عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية “رياضيات”: 98.658 طالبًا وطالبة.