ظهرت رسميًا.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023 عبر الدستور الآن

زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023 عبر الدستور وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا وذلك عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022_2023 رسميا مساء أمس الأحد عبر حيث تم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في الشعب الدراسية الثلاثة وكافة البيانات الخاصة بهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023 عبر الدستور

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وأولياء أمورهم معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) أو من خلال موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) .

الضغط على درجات طلاب الصف الثالث الثانوي.

تحديد محافظة الإقامة والشعبة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور الدرجات التي حصل عليها الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته بالتفصيل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا للطلاب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين كموعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا وذلك عقب إعلان أسماء أوائل الطلاب في الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم ، علمي رياضة، أدبي) حيث يتم إعلان كافة بياناتهم التفصيلية خلال المؤتمر الصحفي الذي يعتمد فيه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة مساء أمس الأحد.

أجرى حجازي اتصالات هاتفية مع أوائل الطلاب من كافة الشعب الدراسية الثلاثة لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي واجتياز المرحلة الثانوية بتفوق وتمني دوام التوفيق والنجاح خلال التعليم الجامعي حيث يحق لكل طالب منهم الالتحاق بالكلية التي يرغب في الدراسة بها دون القيود ضوابط التنسيق التي يتحكم فيها بشكل أساسي التوزيع الجغرافي والجامعات التي تخدم محافظة إقامة الطالب والمجموع الحاصل عليه والشعبة الدراسية.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022_2023

عقب معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022_2023 عبر الدستور واعتماد النتيجة بشكل رسمي و الإعلان عن نسب نجاح الطلاب في الثانوية العامة حيث جاءت نسبة النجاح العامة نحو 78.8% .

ويتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الشعب العلمية (علوم، رياضة) والأدبية حيث تتم عملية التنسيق على ثلاث مراحل وفقا للضوابط المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تنسيق الجامعات 2022_2023

تفعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الجامعات رسميا من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب المؤتمر الصحفي الذي تعقده وتعلن من خلاله عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات بالمرحلة الأولى لطلاب كلا من الشعبة العلمية والأدبية والذي يتم وفقا لضوابط نسب النجاح وعدد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق و الكليات المتاحة والأماكن الشاغرة فيها.

ويتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى خلال 5 أيام فقط من غلق باب تسجيل رغبات طلاب الشعب الدراسية الثلاثة من خلال مؤتمر صحفي حيث يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول في كافة الكليات المتاحة في المرحلة الأولى من التنسيق.

اقرأ أيضا



رابط تنسيق الجامعات 2023



مؤشرات تنسيق الجامعات 2023-2024

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اليوم الموعود.. ذكريات طلاب سابقين في الثانوية العامة مع النتيجة

متاح| نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

توافد الآلاف من طلاب الثانوية العامة وشهادات المعادلات على معرض التعليم العالي «إديوجيت»

اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023