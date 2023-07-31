الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور محور تساؤلات كافة الطلاب وأولياء الأمور حاليا عقب اعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 مساء أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأعلن فيه أسماء أوائل الطلاب من مختلف المحافظات في كافة الشعب الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

يوفر موقع الدستور الإلكتروني النتيجة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع الدستور الإلكتروني وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد العام الدراسي.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بدقة.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بشكل دقيق.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • تعرض النتيجة الكاملة للطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب استخدام موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الشعبة العلمية والدبية وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • تحديد أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 .
  • وضع علامة صح على التشعيب الدراسي (علمي، أدبي).
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب النستعلم عن درجاته في كافة المواد.
  • تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور درجات الطالب في الامتحانات والمسبة المئوية والمجموع الكلي.

رابط تنسيق الجامعات المصرية 2022-2023

تفعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الجامعات 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) خلال ساعات عقب الإعلان عن الحد الدني للتقديم في المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية (علوم، رياضة) حيث أوضحت نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة والتي بلغت نحو 78.8% أن تنسيق لن يرتفع عن العام الماضي 2021-2022 حيث يتم الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى للشعب الدراسية خلال ساعات.

يتم الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى عقب مرور 5 أيام فقط من انتهاء تسجيل رغبات الطلاب ويتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية والحد الأدني للتقديم في كافة الشعب الدراسية (أدبي، علمي علوم، علمي رياضة) ثم إعلان النتائج من خلال موقع التنسيق الإلكتنروني والتابع رسميا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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أسماء أوائل طلاب الشعب الدراسية الثانوية العامة 2023

أعلن حجازي عن أسماء أوائل الطلاب في كل شعبة دراسية حيث أن الأول على الشعبة العملية علوم الطالبة  أميمة محمود أحمد عبد الله صالح  من محافظة الدقهلية والأول على الشعبة العملية رياضة الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط  بينما الأول على الشعبة الأدبية الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة حيث تم إجراء الاتصالات الهاتفية بهم وإبلاغهم بالنتائج بشكل رسمي.

وأجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالات هاتفية بأوائل طلا الثانوية العامة وتمنى لهم دوام التوفيق خلال مستقبلهم الدراسي والعلمي في الأعوام المقبلة وذلك عقب الانتهاء رسميا من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة للوقوف على أي أخطاء قد تؤثر على مستقبل الطلاب الدراسي.

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