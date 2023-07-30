الرسمي| لينك موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس.. سننتظر بضع ساعات فقط حتى يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الثانوي، وسيزداد الإقبال على البحث عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر محرك البحث جوجل. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا للإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وسيتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

تعرض وزارة التربية والتعليم كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/.

2- اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/.

3- اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- سجل رقم الجلوس واضغط على عرض النتيجة.

نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم الفني أن نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 قد تم الإعلان عنها في 9 مواد مختلفة، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الجيولوجيا، والرياضيات التطبيقية.

- مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%.

- مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%.

- مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%.

- مادة الفيزياء، نسبة نجاحها 91%.

- مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%.

- مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%.

- مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%.

- مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%.

خطوات تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وفي ذات السياق، وفر الدستور خدمات متعددة لمعرفة نتائج الطلاب أبرزها تسجيل بياناتهم عبر الموقع من خلال هذا الرابط (من هنا) واستقبال نتائجهم عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رقم الهاتف المحمول المسجل عبر الموقع الإلكتروني مسبقا.

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