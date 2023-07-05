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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فَعَّال الآن| رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس لـ3 صنايع

طلاب
طلاب

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء 5 يوليو، إن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس ستظهر على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وموقع نتائج التعليم الفني وبوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات برقم الجلوس، للتيسير على الطلاب في استخراج نتيجة شهادة دبلوم الصنايع 2023 نظام 3 و5 سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية سيكون  بداية من 29 يوليو الجارى.

وأوضح أن الطلاب المستحقين لدخول امتحانات الدور الثاني في الدبلومات الفنية هم الذين رسبوا في مادة أو مادتين فقط.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس 

في السياق ذاته، فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 3 روابط رسمية لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس.

ويرصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس عبر السطور التالية:- 

أولًا: تسجيل الدخول إلى إحدى مواقع نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 عبر

  • رابط بوابة نتائج التعليم الفني.
  • موقع بوابة نتائج التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 برقم الجلوس من هنا.
  • موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس من هنا.

ثانيًا: تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

ثالثًا: كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته بالتفصيل.

رابعًا: إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

خامسًا: تحديد محافظة الإقامة.

سادسًا: تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

سابعًا: الضغط على كلمة استعلام.

أخيرًا: ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية 2023 الخاصة بالطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم أن عدد الطلاب الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغ 29 طالب، على رأسهم:-

  • إنجى خالد السيد محمود، مدرسة أمبروزو الثانوية المهنية بنات قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، حصلت على المركز الأول جمهورية
  • عمر محمد محمدي، من مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية،  حصل على المركز الأول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات.
  • فيرنا أسامة إسكندر، مدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية إدارة وسط الاسكندرية التعليمية  حصلت علي المركز الأول دبلومات فنية فندقى.
  • منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية لعام 2023 على مستوى الجمهورية.
  • محمد رزق سليمان قنيبر، من قرية الحدادي - سيدي سالم التابعة لمحافظة محافظة كفر الشيخ، حصل علي المركز الأول على الجمهورية في التعليم الثانوي التجاري بنسبة 99.7%.
  • ندى عبد الباقي أحمد، مدرسة زينب الكفراوي إدارة الزهور بمحافظة بورسعيد، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحان الدبلوم مهنة فني سكرتير بنظام الجدارات بمجموع 98.9%.
  • بسمه شوقى عبدالحميد، مدرسة الشهيد هيتم سامى الصناعية بنات بايتاى البارود، حصل على المركز الثاني على مستوي الجمهورية نظام الجدارات.
  • ندى السيد عطية الله عبد الجواد، مدرسة السويس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات، قسم كهربا، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنسبة نجاح 99.3%.
  • الطالبة ندى أيمن عشرة العبد، من إحدى مدارس محافظة المنوفية، حاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية سياحة وفنادق.
  • بسملة عصام عبد المنصف، الشرقية شعبة المدارس التكنولوجية التطبيقية ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية.
  • أمنية متولي عصفور زراعي اللولي 97%، طالبة دبلومات فنية بمحافظة كفر الشيخ، ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية.
  • نرمين حسن سيد أحمد، طالبة دبلومات فنية بمحافظة كفر الشيخ، ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية.

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